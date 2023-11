L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato il 22 novembre, con 125 voti a favore e 48 contrari, una risoluzione promossa dalla Nigeria che chiede all’Onu di elaborare una convenzione per favorire la collaborazione internazionale in materia di tasse ed evasione fiscale. Il voto, scrive Africa is a Coun­try, ha mostrato una netta spaccatura tra nord e sud del mondo, con i paesi africani che si sono espressi compattamente a favore. Hanno votato contro i paesi più ricchi – tra cui quelli dell’Unione europea, Stati Uniti, Australia e Regno Unito –, che difendevano il lavoro svolto finora dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico di Parigi (Ocse), un istituto che però rappresenta solo le economie più sviluppate.