Tempeste Una tempesta con venti fino a 140 chilometri orari e onde alte diversi metri ha provocato almeno 18 vittime e gravi danni in Ucraina, in Moldova e nel sud della Russia, dove quasi due milioni di persone sono rimaste senza elettricità.

Inquinamento Negli Stati Uniti l’inquinamento delle centrali elettriche a carbone (nella foto quella di Adamsville, in Alabama) ha avuto conseguenze sanitarie molto più gravi di quanto si pensasse. Secondo una ricerca pubblicata su Science, è possibile attribuire alle polveri sottili (pm2.5) emesse dalle centrali la morte prematura di oltre 460mila persone con più di 65 anni di età nel periodo tra il 1999 e il 2020. La maggior parte dei decessi è avvenuta prima del 2007, quando sono state registrate in media 43mila morti premature all’anno. In seguito molte centrali a carbone sono state chiuse e le altre hanno dovuto dotarsi di filtri per rispettare le nuove norme sulle emissioni di particolato, e il miglioramento della qualità dell’aria ha portato a un rapido calo della mortalità.