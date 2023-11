Un momento della manifestazione organizzata dal movimento transfemminista Non una di meno in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in varie città d’Italia, 500mila solo a Roma secondo le organizzatrici. Quest’anno l’appuntamento ha assunto un significato particolare dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin.