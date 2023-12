Nel 2018 l’attivista svedese Greta Thunberg, che all’epoca aveva quindici anni, incoraggiava gli studenti di tutto il mondo a scendere in strada per chiedere ai governi d’intervenire con urgenza contro la crisi climatica, prima che diventasse irreversibile. Da quelle manifestazioni è nato Fridays for future, il primo di una serie di movimenti che in vari paesi, dalla Francia all’Australia, dall’Italia al Canada, portano avanti una protesta nonviolenta. Le loro iniziative, spesso spettacolari (gettano vernice sulle opere d’arte, bloccano le autostrade, occupano le miniere) hanno attirato l’attenzione di Michele Borzoni e Rocco Rorandelli del collettivo fotografico TerraProject, che nel 2021 hanno cominciato il progetto Environmental spring. Da due anni seguono gli attivisti in giro per l’Europa. “Le persone che fanno parte di Extinction rebellion, Code rood e Ultima generazione sono soprattutto giovani, ben informati dal punto di vista scientifico”, dicono i fotografi.