“Mettendo in scena uno spettacolo già annunciato, il 28 novembre il presidente Nayib Bukele (nella foto) ha chiesto al parlamento del Salvador una licenza di sei mesi per potersi dedicare alla campagna elettorale per le presidenziali del febbraio 2024”, scrive Bbc mundo. Al suo posto è stata nominata la segretaria privata alla presidenza, Claudia Juana Rodríguez de Guevara. Con la sospensione di sei mesi, Bukele dice di aver superato l’ultimo scoglio legale per candidarsi a un secondo mandato presidenziale consecutivo, anche se la costituzione del paese lo vieta. Bukele è molto popolare soprattutto per la sua politica di repressione contro le bande criminali, che ha portato però ad arresti arbitrari e a violazioni dei diritti umani.