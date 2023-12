Neuroscienze Durante il periodo della riproduzione i pinguini dal collare (Pygoscelis antarcticus, nella foto) si addormentano migliaia di volte al giorno. Monitorando da remoto il ciclo sonno-veglia di una colonia di pinguini dell’isola King George, in Antartide, scrive Science, gli scienziati hanno contato più di diecimila pisolini che duravano in media quattro secondi e mai più di 34. Questo sonno frammentato potrebbe aiutare i pinguini a proteggere le uova e i pulcini dai predatori.

Zoologia I delfini percepiscono i campi elettrici. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology, questa capacità è dovuta a particolari strutture sul muso degli animali, che potrebbero servirgli per orientarsi. La facoltà di individuare campi deboli potrebbe essere utile anche per trovare prede nascoste sotto la sabbia.