Insetti L’uso di più pesticidi nella stessa area danneggia i bombi (nella foto), insetti impollinatori fondamentali per gli ecosistemi. Nell’ambito di uno studio condotto in otto paesi europei (Estonia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito) sono state collocate oltre trecento colonie di bombi in più di cento siti, nei pressi di meleti e campi di colza. Il polline raccolto dai bombi è risultato in media contaminato da otto prodotti, ma in alcuni casi sono stati trovati fino a 27 composti chimici diversi. Secondo Nature l’esposizione a più sostanze può provocare danni alle colonie di insetti. Lo studio potrebbe aiutare a migliorare il monitoraggio degli effetti dei pesticidi dopo la loro approvazione.