In diversi paesi dell’emisfero settentrionale il covid-19 sembra aver ricominciato a circolare in modo sostenuto. I casi sintomatici appaiono in forte crescita e in Francia l’analisi delle acque reflue ha riscontrato che la presenza del virus è aumentata del 24 per cento nel giro di una settimana, riferisce Le Monde. La ripresa coincide con la diffusione della variante Jn.1, che sembra capace di sfuggire meglio all’immunità acquisita con il contagio e i vaccini. Il nuovo ceppo non sarebbe però più pericoloso degli altri, e i ricoveri restano sotto i livelli di guardia.