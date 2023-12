The bear

Nella seconda stagione la posta si alza.

Lo scontro

Bella storia su persone che perdono la testa.

The last of us; Somebody somewhere

Due serie che incredibilmente hanno molto in comune.

The curse

Scomoda, originale, furba, inquietante e divertente.

Inseparabili

In generale i remake hanno un po’ stufato, ma questa miniserie è un’eccezione.

I’m a Virgo

Satira selvaggia e divertente su un ragazzo alto quattro metri.

Il giurato

Reality show su un finto giurato convocato in un finto processo. Un perfido scherzo che diventa un esercizio di dignità.

Reservation dogs

La serie su un gruppo di giovani nativi deborda sulla vita extraterrestre.

South side

Truffatori eccentrici e poliziotti sfortunati intorno a un negozio di Chicago.

Succession

Il denaro non ha potuto comprare la felicità della famiglia Roy. Ma le loro miserie non hanno prezzo.