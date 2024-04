Sono giorni in cui si rischia di scivolare in facili dicotomie tra la memoria del passato e quella del presente: quando l’esercizio della violenza ci spaventa, ha poco senso stabilire se questa paura ci fa più male nella storia che non abbiamo vissuto o in quella che avviene in presa diretta. Mentre ci siamo, mentre abbiamo la possibilità di dire e fare, mentre guardiamo e non guardiamo. Le guerre, le cariche della polizia, la repressione del dissenso, l’aumento insidioso di una censura non imposta da nessuno ma che coltiviamo anche da soli, perché c’è un punto di flessione in cui rischia di diventare più comodo ed elegante fare così.