Nel 2023 il commercio globale è diminuito del 5 per cento rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore complessivo di 30.700 miliardi di dollari. Lo dice il rapporto Global trade update della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). Secondo il rapporto la contrazione è dovuta a un calo delle esportazioni dai paesi in via di sviluppo. Anche le previsioni per il 2024 sono generalmente pessimistiche. “Nell’industria globale dei trasporti l’atmosfera è decisamente cupa”, conferma Quartz. “Ma si vede un raggio di luce: le spedizioni interne all’Asia. Con lo spostamento di alcune produzioni fuori della Cina, è aumentata la domanda per il trasporto di materie prime e semilavorati tra i paesi asiatici”. ◆