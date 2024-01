Umidità Negli ultimi decenni in Europa l’aria è diventata sempre più secca. Un evento simile non era mai stato registrato negli ultimi quattro secoli. Una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Geoscience mostra che il calo dell’umidità è stato maggiore in alcune aree, come la parte occidentale e centrale del continente, le Alpi e i Pirenei, e minore in altre. Secondo gli autori il fenomeno è attribuibile alle attività umane con una probabilità del 98 per cento. L’aria secca può incidere negativamente sull’agricoltura, sul rischio di incendio, sulla salute umana, sulla vegetazione e su molti altri aspetti. Lo studio si è basato principalmente sull’analisi degli anelli degli alberi, dalle querce (nella foto) alle betulle e agli abeti.