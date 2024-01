Almeno 103 persone sono morte e 141 sono rimaste ferite in un attentato compiuto il 3 gennaio a Kerman, nel sud dell’Iran, vicino alla tomba del generale iraniano Qassem Soleimani, in occasione del quarto anniversario della sua morte. Una folla composta da rappresentanti del regime e cittadini si era radunata nei dintorni della moschea Saheb al Zaman per una cerimonia commemorativa, scrive Tehran Times. Soleimani, considerato il coordinatore delle operazioni militari iraniane in Medio Oriente, era stato ucciso il 3 gennaio 2020 nell’attacco di un drone statunitense in Iraq.