Il 25 dicembre il quotidiano **Le Figaro ** ha pubblicato un appello contro il presunto “linciaggio” in corso nei confronti di Gérard Depardieu (nella foto) . In sua difesa è intervenuto anche il presidente Emmanuel Macron. In un documentario su Depardieu trasmesso sul canale televisivo France 2 il 7 dicembre si sentivano alcune sue frasi sessiste rivolte a delle ragazze. Il 16 dicembre 2020 l’attore era stato accusato di stupro e violenza sessuale da una giovane attrice. Da allora, altre quindici donne lo hanno denunciato per molestie.