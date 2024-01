La regina Margrethe II, 83 anni, ha annunciato nel suo discorso di capodanno che abdicherà il 14 gennaio. La corona passerà al figlio maggiore, il principe Frederik, 55 anni. Margrethe è sul trono da 52 anni ed è l’ultima regina in Europa dopo la morte di Elisabetta II, sua cugina di terzo grado. Vedova dal 2018 di un diplomatico francese, è molto amata dai danesi. Non è stata annunciata la data dell’insediamento del nuovo re, ma secondo **Politiken ** “non ci sarà alcuna cerimonia di incoronazione come quella avvenuta nel Regno Unito, con l’unzione, lo scettro e la pesante corona. In Danimarca la tradizione dell’unzione e dell’incoronazione si è interrotta nel 1849 quando è stata approvata la costituzione”.