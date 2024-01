Twitch abbandona la Corea del Sud. A partire dal 27 febbraio, la piattaforma di streaming di Amazon non funzionerà più nel paese asiatico. Motivo: i costi. Dal 2016 infatti la Corea del Sud ha una “tassa sul traffico internet” che obbliga i siti a pagare una commissione alle aziende di telecomunicazioni. Netflix è stata in causa per tre anni per contestare la legge e anche YouTube e Meta si sono espresse contro. Twitch ha detto basta, definendo “proibitivamente costose” le operazioni nel paese, addirittura “dieci volte di più della media degli altri paesi”. Tutti gli _streamer _della piattaforma, obbligati a spostarsi su YouTube, saranno aiutati dall’azienda ad avvisare i loro fan.

Gaia Berruto