**Perché prendere **

**sul serio le fantasie di complotto sul clima **

◆ Ho apprezzato molto l’inchiesta di WuMing 1 (internazionale.it). Ogni tanto è bello perdersi nelle citazioni al di là di ciò che è vero o falso, giusto o sbagliato.

Pier Paolo Martinini

_◆ L’articolo apre finestre di pensiero fuori dalla narrativa quotidiana, ed è straordinario come accompagna il lettore nella capacità di conciliare posizioni che percepiamo come contrastanti e diametralmente opposte. Abbiamo estremamente bisogno di un’attività giornalistica come questa, accessibile e divulgativa.Luisana_

Gli occhi di tutti

sulla sfera

◆ Mi ha colpito moltissimo l’articolo sulla Sfera di Las Vegas (Internazionale 1542) e la scelta degli U2 di prestarsi senza nessuna difficoltà a ripetere per un mese intero il loro spettacolo all’interno di quella struttura. Credo che risulterà un po’ difficile per loro in futuro offrire l’immagine di un gruppo molto attento alle istanze sociali e climatiche.

_Flavio _

Un’isola modello

di sostenibilità

◆ È interessante il video sulla produzione di energia in un’isola delle Canarie (internazionale.it). Bisogna considerare che l’isola è circondata dall’oceano e c’è molto vento: sarà possibile esportare questa tecnica in altri paesi?

Salvatore Zampino

Parole

◆ Abbiamo tutti bisogno di riti, di prevedibilità e di familiarità. Che sia la voce di una persona cara o la lettura di una breve rubrica in un settimanale. Ma tutti sappiamo anche che, un pezzetto alla volta, la familiarità muta e ricomincia, così va il mondo. Complimenti a Domenico Starnone per la sua breve ma sempre ricca rubrica. Una rubrica che sapeva costruire un universo partendo da una semplice virgola. O che, partendo da una cosa a prima vista banale, in un paragrafo dimostrava che banale non era.

_Domenico Marchesan _

****Errata corrige****

◆Su Internazionale 1542, a pagina 113, l’arcipelago Krakatoa è segnalato nel mappamondo in Africa occidentale anziché in Indonesia; su Internazionale 1541, a pagina 102, la traduzione corretta dell’espressione tone row

è "serie di note" (non "fila di toni"). Su Internazionale 1540, a pagina 113, la superficie dell'iceberg A23a è di circa quattromila chilometri quadrati.

correzioni@internazionale.it_

