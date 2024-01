Dal 2021 il fotografo Valery ­Poshtarov lavora al progetto Father and son, in cui ritrae padri e figli chiedendogli di tenersi per mano. Attraverso un gesto semplice e apparentemente spontaneo Poshtarov esplora i legami familiari sfidando i confini dell’immaginario sulla mascolinità. “Non tutte le persone che ho fotografato erano abituate a scambiarsi gesti di affetto. Per alcuni è stato un momento molto forte, a volte pieno di esitazioni o resistenze. Ci sono stati casi in cui non si prendevano per mano da anni”, racconta il fotografo.