Secondo la legge del Colorado, negli Stati Uniti, un furto di valore superiore a 2.000 dollari è un reato grave, mentre uno di valore inferiore è un reato minore. Michael Green, 50 anni, e Byron Bolden, 37 anni, sono stati processati perché avevano rubato merce per un valore di 2.094,98 dollari da un negozio della città di Parker, in Colorado. Il loro avvocato ha sostenuto che il valore del furto era minore di quello dichiarato dal negoziante perché i due avevano dei buoni sconto e parte della merce rubata era in saldo. La giuria gli ha dato ragione: Green è stato condannato a 15 mesi di carcere e Green a 90 giorni di carcere e 18 mesi di libertà vigilata.