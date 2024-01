Residenza sontuosa, ma nella sala attigua:

Galleria Nazionale, secondo piano a sinistra. Là

è bloccata in un’immagine di se stessa,

non esce, non si fa avanti, non torna indietro,

un ritratto che cerca di muoversi, olio senza fuoco.

Il suo cibo tè e biscotti intinti a lungo, la luce

dei custodi i quali vigilano che nessuno la rubi.

Il suo tempo si estende enormemente, questo animale

grigio dalla groppa elastica, e un graffiare in cortile

la tiene sveglia, è vecchia, è infinitamente stanca,

sogna il ritiro, vorrebbe inabissarsi nei colori.

Ma resta appesa lì: sala dodici, seconda

da destra. Questa è la sua ribellione da regolamento.