Nel suo primo anno di governo il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenuto il 20 per cento delle promesse annunciate in campagna elettorale, scrive la Folha de S.Paulo. Lula ha ottenuto una serie di risultati positivi nelle politiche ambientali, come la riduzione del tasso di deforestazione dell’Amazzonia, ma al tempo stesso il governo sta progettando d’incrementare la produzione di petrolio.