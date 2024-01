Le immagini inviate dalla sonda Vojager 2 nel 1989 mostravano Nettuno di colore blu intenso (nella foto, a sinistra), ma erano state ritoccate aumentando il contrasto per evidenziare alcuni dettagli della sua atmosfera, spiega Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Con i dati del telescopio Hubble e del Very large telescope gli astrofisici di Oxford hanno ottenuto immagini più veritiere (a destra): Nettuno ha una tonalità celeste pallido simile a quella di Urano. Inoltre il colore di Urano vira al verde chiaro durante i solstizi nella sua orbita intorno al Sole, che dura 84 anni.