Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha mandato un raro messaggio di condoglianze al primo ministro giapponese Fumio Kishida per le vittime del terremoto nella prefettura di Ishikawa, sul mar del Giappone. Il numero dei morti è salito a 206, ma si scava ancora sotto le macerie. Il gesto del leader nordcoreano, che per la prima volta da quando è in carica invia un messaggio pubblico a un ­leader giapponese, potrebbe essere un segnale di apertura al dialogo con Kishida, che in passato aveva espresso la volontà di incontrare Kim, scrive Hankyoreh.