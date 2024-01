Combinando immagini satellitari, dati gps e apprendimento automatico è stato possibile mappare in dettaglio le infrastrutture industriali presenti in mare tra il 2017 e il 2021, come impianti eolici, piattaforme petrolifere e navi. Secondo Nature dallo studio risulta che circa il 75 per cento dei pescherecci e il 25 per cento delle altre imbarcazioni non è tracciato attraverso il sistema di identificazione automatica, spesso per nascondere attività illegali.