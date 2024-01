Animali Si pensa che gli antenati dei primati non fossero animali solitari: più probabilmente vivevano in coppia, scrive Pnas. Un’analisi che ha riguardato più specie di primati suggerisce che i loro antenati vivessero in società con una struttura variabile, e che quella formata da due individui fosse la più frequente. Questa ipotesi smentirebbe l’idea secondo cui l’organizzazione sociale procede sempre verso una maggiore complessità.