La pubblicazione sui social network di alcune foto del primo ministro indiano Narendra Modi in visita alle isole Lakshadweep, un arcipelago vicino alle Maldive che il governo indiano vuole promuovere come meta turistica, ha scatenato una crisi diplomatica tra New Delhi e Male. Su X (l’ex Twitter) alcuni utenti hanno paragonato le spiagge e il mare delle Lakshadweep a quelli delle Maldive, la cui economia dipende per un terzo dal turismo e dove la maggior parte dei visitatori arriva dall’India. Tre viceministri maldiviani per gli affari giovanili hanno commentato questi post insultando Modi e l’India. Il governo di Male li ha sospesi, specificando che i tre si erano espressi a titolo personale. New Delhi, però, ha convocato l’ambasciatore maldiviano, e molti indiani hanno deciso di non fare le vacanze nell’arcipelago. “Tutto questo potrebbe costare caro all’economia delle Maldive”, scrive The Hindu. A settembre l’elezione del presidente Mohamed Muizzu, deciso ad allentare il legame con l’India a favore delle relazioni con la Cina, aveva già incrinato i rapporti con New Delhi. ◆