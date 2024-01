In seguito a una denuncia e alle proteste di gruppi estremisti indù, Netflix ha cancellato dalla sua offerta in tutto il mondo il film Annapoorani: the goddess of food, realizzato dalla casa di produzione indiana Zee Entertainment. Il film, uscito nelle sale in India il 1 dicembre e online il 29, racconta la storia della figlia di un bramino, la casta più elevata nel sistema indù, che cucina i pasti in un tempio. Nel film Annapoorani, che vuole diventare la cuoca più famosa dell’India, cucina e mangia carne, tradizionalmente bandita dalla dieta di bramini e sacerdoti induisti. La Zee Entertainment si è scusata per aver offeso gli indù e i bramini e ha promesso di rieditare il film, scrive Scroll.