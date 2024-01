La holding reale marocchina Al Mada ha annunciato un investimento da capogiro in Africa, scrive Tel Quel. L’obiettivo sono le giovani startup africane. Questo nuovo mercato è diventato prioritario per gli investimenti marocchini nel continente, che sono passati da 366 milioni di dollari nel 2016 a cinque miliardi nel 2022. Il settimanale di Rabat spiega anche che Omar Laalej, ex responsabile del Cathay AfricInvest Innovation, un fondo che vale cento milioni di dollari, farà da tramite tra Al Mada e le start­up, sperando così di “aprire la strada a molti altri investitori internazionali in Africa”.