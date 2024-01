Il fertile suolo del delta permette di coltivare riso, mais e cotone. Ma in Egitto la terra scarseggia, e con la popolazione in aumento gli agricoltori devono competere con la crescita dei centri abitati.

Nel delta di solito la nebbia si forma in autunno e in inverno. Negli ultimi vent’anni l’aeroporto internazionale di Borg el Arab, vicino ad Alessandria, ha rilevato nebbia in circa il 10 per cento dei giorni nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, secondo i dati raccolti dai ricercatori dell’università Al Azhar del Cairo. Normalmente la nebbia invernale si forma la mattina e può durare diverse ore. Di solito questo succede quando i venti sono deboli, l’umidità relativa è alta e le temperature sono comprese tra i 10 e i 15 gradi.