Rodney Holbrook, un postino in pensione di Builth Wells, un paese del Galles, nel Regno Unito, non riusciva a spiegarsi una cosa: ogni mattina trovava il suo capanno di lavoro perfettamente in ordine rispetto a come l’aveva lasciato la sera prima. Piccole cose come viti, dadi e bulloni erano tutte a posto in una scatola sul suo banco di lavoro. Dopo due mesi l’uomo, 75 anni, ha installato una telecamera per risolvere il mistero. Ha così scoperto che il maniaco dell’ordine è un topo. “Riordina per tutta la notte. Penso che si diverta”. Holbrook ha deciso di non fare niente per liberarsi del roditore “È molto comodo”, ha ammesso. “Lascio in disordine e la mattina dopo è tutto a posto”.