Nilufar Hamedi e Elahe Mohammadi, due giornaliste iraniane detenute da 17 mesi per aver reso pubblica la morte di Mahsa Jina Amini nel 2022, sono state rilasciate il 14 gennaio ( nella foto ). Il giorno dopo è stato aperto un nuovo procedimento contro di loro per essersi mostrate senza il velo obbligatorio all’uscita dal carcere. Lo stesso giorno, scrive Iran Wire, l’attivista e premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, in carcere dal 2021, è stata condannata ad altri quindici mesi di detenzione per “propaganda” contro lo stato.