Biologia Nella baia di Nanwan, a Taiwan, i coralli Fimbriaphyllia ancora (nella foto) cambiano periodicamente sesso: quasi il 70 per cento delle colonie lo fa ogni anno. Questo comportamento, osservato per la prima volta nel mondo animale, non sembra essere influenzato da fattori ambientali né dalle dimensioni della colonia. Secondo lo studio preliminare, pubblicato su bioRxiv, potrebbe essere una strategia per aumentare le probabilità di accoppiamento, dato che i coralli non possono spostarsi per cercare un partner.