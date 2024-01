Il Pakistan ha richiamato il suo ambasciatore in Iran dopo che Teheran ha sferrato un attacco missilistico contro due presunte basi di un gruppo islamista armato in Belucistan, nel Pakistan occidentale. Islamabad, scrive Dawn, ha fatto sapere che nel raid sono morti due bambini e ha minacciato “conseguenze serie” per l’Iran. L’operazione militare iraniana sul territorio pachistano era stata preceduta da attacchi in Siria e nel nord dell’Iraq per colpire il gruppo Stato islamico e agenti del Mossad, l’intelligence israeliana.