L’azienda statunitense Novelna ha sviluppato un nuovo test per la diagnosi precoce di vari tipi di tumore basato sull’analisi del sangue. La sperimentazione su un campione limitato di 440 pazienti con 18 diversi tipi di tumori solidi e 44 volontari sani ha mostrato una elevata specificità e sensibilità diagnostica. Dopo aver misurato nel plasma circa tremila proteine associate ai tumori, i ricercatori hanno selezionato un gruppo di dieci proteine, specifiche per sesso, in grado di segnalare con una precisione del 99 per cento la presenza del tumore, e un gruppo di 150 proteine che permettono di identificare il tessuto di origine nell’80 per cento dei casi. La presenza di piccole quantità di proteine indica malattie precancerose e tumori allo stadio iniziale. Secondo Bmj Oncology questo test è più promettente rispetto ad altre tecnologie in fase sperimentale e potrebbe essere un punto di partenza per lo sviluppo di una nuova generazione di test per la diagnosi precoce del cancro.