Il gruppo energetico statunitense Exxon Mobil ha avviato un’azione legale contro due suoi azionisti, Arjuna Capital e Follow This, gruppi che si battono per un’accelerazione dei piani per abbandonare le fonti fossili. Come spiega il Wall Street Journal, l’obiettivo è bloccare una mozione che Arjuna Capital e Follow This vogliono sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti, a cui proporranno nuovi piani per ridurre le emissioni del gruppo e dei suoi clienti. La Exxon sostiene che la mozione non va presentata, perché viola le regole dell’autorità di borsa. Il gruppo conta di azzerare le emissioni entro il 2050. ◆