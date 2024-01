“Il caso Senegal in discussione”, titola il giornale Sud Quotidien commentando le denunce di Human rights watch. Secondo l’organiz­zazione per i diritti umani, in vista delle presidenziali del 25 febbraio le autorità di Dakar hanno schiacciato l’opposizione, imbavagliato i mezzi d’infor­mazione e intimidito la società civile. Il giro di vite, in realtà, è cominciato nel 2021 – con i primi processi contro l’oppositore Ousmane Sonko – e si è intensificato negli ultimi mesi. Intanto, il 21 gennaio, il consiglio costituzionale del Senegal ha pubblicato la lista definitiva dei venti candidati presidenziali, da cui mancano due figure di primo piano: Sonko, escluso perché deve scontare una condanna a due anni di carcere, e Karim Wade, figlio dell’ex capo di stato Abdoulaye Wade. La candidatura di Wade per il Partito democratico senegalese (Pds) non è stata accettata perché lui ha la doppia nazionalità senegalese e francese, cosa non ammessa dalla costituzione. Nella sede del Pds, scrive il sito Seneplus, i militanti accusano il presidente Macky Sall di aver voluto favorire il candidato del suo partito, il premier Amadou Bâ. ◆