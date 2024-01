Il 22 gennaio sono cominciate in Camerun le prime campagne di vaccinazione contro la malaria. A novembre il paese aveva ricevuto trecentomila dosi del farmaco Rts,s finanziate dalla Gavi, un ente di cooperazione internazionale tra soggetti pubblici e privati. Il vaccino, autorizzato e raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, è stato sottoposto a sperimentazione in tre paesi (Malawi, Ghana e Kenya) ed è somministrato in quattro dosi a partire dai sei mesi. Nel 2022 la malaria ha ucciso 608mila persone in tutto il mondo, su circa 250 milioni di infezioni totali.

◆ Lo stesso giorno nel paese si ricordava Martinez Zogo, il conduttore radiofonico ucciso per le sue inchieste sulla corruzione, il cui corpo era stato ritrovato il 22 gennaio 2023. Secondo Le Monde Afrique nessuno avrebbe potuto immaginare che dopo l’uccisione del giornalista il potente direttore dei servizi segreti esteri, Léopold Maxime Eko Eko, sarebbe finito in carcere come principale mandante. Ma restano ancora parecchie zone d’ombra: Deutsche Welle scrive che Zogo potrebbe essere stato la vittima dello scontro tra clan che ambiscono a prendere il posto del presidente Paul Biya.