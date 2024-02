Sudan Il 30 gennaio il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha detto al Consiglio di sicurezza dell’Onu di avere sospetti fondati che in Darfur l’esercito sudanese e i paramilitari delle Forze di supporto rapido stiano commettendo crimini di guerra e contro l’umanità. Ha chiesto una risoluzione per far entrare nel paese gli ispettori internazionali.