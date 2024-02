I dinosauri potrebbero aver sviluppato le penne sulle ali e sulla coda per cacciare. Uno studio pubblicato su Scientific Reports ipotizza che questi animali abbiano usato una tecnica adoperata ancora adesso dagli uccelli moderni, quella di agitare le ali per spaventare gli insetti e farli uscire dai loro nascondigli, in modo da poterli catturare più facilmente. I ricercatori hanno usato un modello robotico di dinosauro pennuto per testare la loro ipotesi.