“La leader dell’opposizione María Corina Machado ( nella foto ), di centrodestra, non potrà presentarsi alle elezioni presidenziali venezuelane, che dovrebbero tenersi quest’anno”, scrive Efecto Cocuyo. Il 26 gennaio la corte suprema ha dichiarato inammissibile la sua candidatura, vietandole di ricoprire cariche pubbliche per quindici anni. “L’esclusione di Machado minaccia il ritorno del Venezuela sulla scena internazionale degli ultimi mesi. La Casa Bianca ha concesso al governo del presidente socialista Nicolás Maduro due mesi di tempo per revocare la decisione”, scrive El País.