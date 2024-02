Il presidente delle Poste britanniche, Henry Staunton, è stato licenziato il 28 gennaio nel tentativo del governo di ridare credibilità all’azienda statale. Nel 1999 più di settecento operatori di uffici postali erano stati accusati di aver sottratto del denaro, ma in realtà gli ammanchi di cassa erano dovuti a un errore del software della contabilità, Horizon. La vicenda ha suscitato un’ondata di proteste in tutto il paese, dopo essere stata raccontata nella serie Mr Bates vs the post office trasmessa da Itv all’inizio del gennaio 2024.