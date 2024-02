Acqua Le falde acquifere sono importanti per le piante, gli animali e le persone. Sfruttarle in modo non sostenibile provoca effetti negativi, come lo sprofondamento del terreno e la riduzione della portata dei fiumi. Un’analisi di 1.693 sistemi acquiferi nel mondo mostra che dagli anni duemila in diverse zone c’è stata una rapida diminuzione del livello delle falde, pari a più di mezzo metro in un anno, “soprattutto nelle regioni aride con estese coltivazioni”. Il calo sta accelerando in circa un terzo degli acquiferi. È quindi urgente trovare misure più efficaci per contrastare lo sfruttamento eccessivo. In alcuni casi una diversa gestione delle falde acquifere è riuscita a invertire la tendenza. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature. Nella foto: un campo irrigato in California