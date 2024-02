Il 6 febbraio 2023 un sisma ha devastato le zone meridionali della Turchia, causando più di 53mila morti: erano immediatamente scoppiate molte polemiche sulla gestione dei soccorsi, ma le critiche alla ricostruzione sono continuate fino a oggi, soprattutto nella provincia di Hatay, la più colpita, dove molte famiglie sono ancora senza casa. Hatay, scrive il quotidiano Karar, non ha ancora ricevuto dal governo gli aiuti necessari. In vista delle amministrative il presidente “Erdoğan sta dicendo agli elettori: ‘Se non votate per i nostri candidati, non avrete alcun servizio’”.