Tempeste Un fiume atmosferico proveniente dall’oceano Pacifico ha provocato intense precipitazioni in California (nella foto), negli Stati Uniti, uccidendo tre persone e lasciando centinaia di migliaia di abitazioni senza energia elettrica. ◆ Una tempesta di neve ha colpito la costa orientale del Canada, interrompendo i trasporti. In alcune zone sono caduti più di cento centimetri di neve in poche ore. ◆ La tempesta Ingunn ha investito la Norvegia con venti fino a 190 chilometri orari. Secondo i meteorologi è la più forte registrata nel paese negli ultimi trent’anni.

Animali Il primo censimento in India dei leopardi delle nevi (Panthera uncia, nella foto) ha stabilito che nel paese ci sono 718 esemplari di questo felino, classificato come vulnerabile dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. La popolazione di leopardi indiana potrebbe rappresentare il 10-15 per cento di quella mondiale, stimata fra i tremila e i 5.400 esemplari. In India l’animale vive sulle montagne degli stati settentrionali di Ladakh, Jammu e Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim e Arunachal Pradesh. Secondo New Scientist, i dati potrebbero aiutare a proteggere meglio la specie e il suo habitat. Al momento circa un terzo della regione in cui vive è protetta. Lo studio è stato realizzato attraverso l’uso di fototrappole.