◆ Il 2023 è stato l’anno più caldo da quando sono cominciati i rilevamenti delle temperature. Secondo Science questo record è stato in parte dovuto al Niño, un fenomeno climatico che si presenta periodicamente alternandosi con il fenomeno opposto, chiamato La Niña. Oltre ad aver contribuito a rendere il 2023 così caldo, El Niño ha provocato eventi meteorologici estremi. Per esempio, ha contribuito ad accelerare l’uragano Otis, che a ottobre ha colpito la costa occidentale del Messico. “I ricercatori possono ora prevedere i due fenomeni con mesi di anticipo”, scrive Science, “permettendo di limitare i danni”. Tuttavia non è chiaro come evolverà El Niño nei prossimi anni con il cambiamento climatico: “Il riscaldamento del pianeta causerà eventi più frequenti, più gravi oppure li ridurrà? I modelli climatici sono in disaccordo e i dati storici sono troppo limitati per delineare una tendenza”.