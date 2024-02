◆ Il fiume Mahakam nasce sui monti del Borneo, in Indonesia, e scorre per 900 chilometri prima di gettarsi nello stretto di Makassar. Poco prima di raggiungere il mare, il fiume si divide in un ampio delta, che copre un’area di circa 1.100 chilometri quadrati. Un tempo il delta ospitava una delle più grandi foreste di mangrovie dell’Asia sudorientale. Ma lo sviluppo dell’acquacoltura ha cambiato il paesaggio. Basandosi sulle immagini satellitari, un gruppo di ricercatori indonesiani ha rilevato che dal 1989 circa il 55 per cento della superficie del delta è stato trasformato in stagni per l’allevamento di gamberetti.