Dal 7 febbraio i Kew Gardens, i giardini botanici di Londra, ospitano come ogni anno un’esposizione di orchidee presso la Princess of Wales conservatory, una serra, inaugurata nel 1987 dalla principessa Diana, che riproduce dieci habitat del pianeta, dal deserto alla palude di mangrovie. Questa edizione è dedicata alla biodiversità del Madagascar, dove crescono 14mila specie di orchidee. Nella serra sono state realizzate delle sculture intagliate che rappresentano animali autoctoni, come il coleottero giraffa o i lemuri dalla coda ad anelli, o specie estinte.