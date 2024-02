20.13 Jessica A è una stronza. Devo pensare a qualcosa per distrarmi da lei. Devo pensare a qualcosa che mi occupi la mente. È abbastanza facile, ora mi serve solo un’idea.

21.48 Sono un po’ ubriaco, non lo nego. Che importa se non sono ancora le dieci di sera e se è martedì? Cosa? Vorrei quasi mettere alcune di queste facce accanto a foto di animali da fattoria e far votare la gente su chi è più attraente.

23.09 Sì, ci siamo. Non so bene come gli animali c’entrino in questa storia, intanto mi piace l’idea di mettere a confronto due persone.