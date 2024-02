◆ Nell’ultimo editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1548) le parole del filosofo Kohei Saito riescono a farci capire come una certa lotta al cambiamento climatico sia l’ennesima operazione di marketing mascherata da necessità. La necessità ovviamente c’è, ma invece di ripensare al sistema che ci ha portato fin qui, tutti gli sforzi servono solo a rendere un po’ più verde il consumismo sfrenato. Passare da “effetto serra” a “cambiamento climatico” è stato il primo passo, perché nessuno vuole bollire in una serra da cui non si può uscire mentre il cambiamento è inevitabile e a volte perfino positivo. Ivan Corsetti

◆ Da convinta ambientalista e figlia di agricoltore ho letto con dolore l’articolo di Stefano Feltri sulle manifestazioni dei trattori (Internazionale 1548). È vero che l’agricoltura e l’allevamento sono estremamente inquinanti e servono azioni urgenti per ridurre l’impatto ambientale del settore. Ma il prezzo di queste azioni non può e non deve essere pagato dagli agricoltori e dagli allevatori, che sono schiacciati da costi di produzione esorbitanti senza margini di profitto accettabili, da una filiera troppo lunga, da consumatori interessati per la maggior parte solo al prezzo del prodotto acquistato, da merci importate a bassissimo costo, e da catastrofi climatiche distruttive. Un’agricoltura integrata e un’agricoltura biologica (che, attenzione, non è vero che non sia inquinante) devono essere sostenute dall’alto in modo sostanziale.

Tiziana