Il 3 febbraio, all’esterno dello stadio di Vila Nova de Famalicão, in Portogallo, sono scoppiati scontri tra tifosi mentre decine di poliziotti erano assenti per malattia, forse come protesta sindacale non dichiarata. La partita è stata annullata. Secondo Público, gli agenti, che chiedono un aumento dei salari e migliori condizioni di lavoro, potrebbero boicottare la sicurezza nei giorni delle elezioni politiche del 10 marzo.